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Общество

В Госдуму внесут проект о возврате к системе оплаты штрафа за нарушения ПДД со скидкой

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вернуться к прежней системе оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 50-процентной скидкой. Об этом пишет РИА Новости.

«Возврат к скидке прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении скидки такая нагрузка только возрастет», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В сопроводительных документах отмечается, что с 1 января 2025 года скидка за добровольную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была уменьшена до 25%, при этом также были увеличены и суммы штрафов.

По мнению авторов проекта, инициатива активно обсуждается в обществе - на одну тысячу граждан приходится 322 автомобиля, что является значительным показателем.

Уточняется, что введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени (в течение 20 дней и в период с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа) будет являться дополнительным стимулом для скорейшей оплаты такого штрафа автовладельцами.

«Много лет у нас действовала скидка 50% на оплату административного автомобильного штрафа. Ее прохождение через Государственную Думу, к слову, нельзя назвать простым - вышедший из-под моего пера законопроект был в свое время отклонен, однако принят альтернативный, с аналогичной концепцией», - сказал Нилов.

Он отметил, что годами такая система хорошо работала, повышая штрафную собираемость и при этом снижая как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании.

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