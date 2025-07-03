Виктория Исакова и Милош Бикович снимутся в комедии «Таня и космонавт»

16:35, 03 июля 2025, ПАИ

Съёмки комедии «Таня и космонавт» начали онлайн-кинотеатр Premier и кинокомпания «КВ Фильм-Продакшн», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.

В главных ролях – Виктория Исакова («Кто-нибудь видел мою девчонку»), Анна Михалкова («Екатерина Великая») и Милош Бикович («Красный шёлк»).

Сюжет основан на пьесе Алексея Житковского «Космос». Главная героиня – учительница английского из Бугульмы Татьяна Гизатуллина. После череды неудач она обращается к космосу за чудом, и в городе появляется новость о возвращении первого бугульминского космонавта, её одноклассника Сергея Лысова, спустя 25 лет. Это событие меняет жизнь Татьяны и всей школы.

Режиссёрами выступают Алексей Кокорин («Возраст 100») и Юрий Мороз («Братья Карамазовы»), а Виктория Исакова также является креативным продюсером проекта.

Особое внимание уделено музыкальному сопровождению: прозвучат песни «Земля в иллюминаторе» (в английском переводе), «На сиреневой Луне», а также композиции группы «Стерео-ширина», написанные специально для фильма.

Фильм создают при поддержке Минкульта РФ.