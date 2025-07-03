Жителей Псковской области приглашают на слёт Всемирной федерации молодёжи

15:53, 03 июля 2025, ПАИ

Слёт Всемирной федерации молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Регистрация открыта до 20 июля, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Мероприятие объединит 2 000 участников из более чем 100 стран. Цель – укрепление международного молодёжного сотрудничества и обмен опытом. Темой слёта станет «Россия – центр дружбы, сотрудничества и безграничных возможностей».

Программа включает интерактивные сессии, семинары и мастер-классы по инновациям, предпринимательству, культуре и общественным инициативам, а также площадки для обсуждения и реализации проектов.

К участию приглашают молодых людей 14–35 лет с опытом в международных проектах, бизнесе или стартапах и знанием английского языка (уровень B1 и выше). Приоритет отдаётся участникам молодёжных некоммерческих проектов.