Жителей Псковской области приглашают на слёт Всемирной федерации молодёжи
Слёт Всемирной федерации молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Регистрация открыта до 20 июля, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.
Мероприятие объединит 2 000 участников из более чем 100 стран. Цель – укрепление международного молодёжного сотрудничества и обмен опытом. Темой слёта станет «Россия – центр дружбы, сотрудничества и безграничных возможностей».
Программа включает интерактивные сессии, семинары и мастер-классы по инновациям, предпринимательству, культуре и общественным инициативам, а также площадки для обсуждения и реализации проектов.
К участию приглашают молодых людей 14–35 лет с опытом в международных проектах, бизнесе или стартапах и знанием английского языка (уровень B1 и выше). Приоритет отдаётся участникам молодёжных некоммерческих проектов.
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