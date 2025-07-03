Выпускники Центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу
Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Церемонию провели на горе Соколихе у монумента «Ледовое побоище» в Псковском округе. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов поздравил молодых сотрудников с этим важным в их жизни событием. После присяги ряд сотрудников были награждены медалями МВД России «За доблесть в службе», почётными грамотами, нагрудными знаками «Почётный наставник МВД» и грамотами.
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