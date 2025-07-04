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Общество

Нарколог предупредил о риске синдрома внезапной смерти из-за злоупотребления алкоголем

О серьёзной опасности для здоровья – синдроме внезапной смерти, который может возникнуть у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

По словам специалиста, синдром внезапной смерти от алкоголя встречается достаточно часто. При длительном употреблении алкоголя сердце увеличивается в размерах, а токсическое воздействие этанола ослабляет сердечную мышцу, делая её дряблой и неспособной полноценно выполнять свои функции. Такое состояние носит название алкогольной миокардиопатии и может привести к скоропостижной смерти как в состоянии опьянения, так и в трезвом состоянии.

Виталий Холдин отметил, что предвестниками синдрома могут быть симптомы, такие как одышка, отёки, учащённое сердцебиение и боли в груди.

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