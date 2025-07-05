Чем заняться в Пскове в выходные, посоветовал Борис Елкин

10:04, 05 июля 2025, ПАИ

Культурно-просветительские и развлекательные мероприятия, которые состоятся в эти выходные в Пскове, порекомендовал посетить глава города Борис Елкин.

Жители и гости города 5 июля с 11:00 до 15:00 могут посетить Псковскую ярмарку выходного дня. Она пройдёт в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4).

Также глава города рекомендует 5 июля в 10:10 заглянуть в самые таинственные отделы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

Кроме того, псковичи и гости города могут оценить работы художника-нонконформиста середины ХХ века. Мероприятие пройдёт в картинной галерее Псковского музея-заповедника 5 июля с 10:30 до 19:00, 6 июля – с 10:30 до 18:00.

Помимо этого, Борис Елкин предлагает стать свидетелем спецсеанса к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева. Спецсеанс состоится в кинотеатре «Победа» (Октябрьский проспект, 17) 6 июля в 16:00.

Также жители и гости Пскова могут погрузиться в музыкальную вселенную Рерихов. Мероприятие пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) 6 июля в 18:00.

Кроме того, глава Пскова советует познакомиться с работами российского кинематографа под открытым небом в Палатах Постниковых 6 июля в 21:00.

«Всем хороших выходных!» – пожелал в своём Telegram-канале Борис Елкин.