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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Трёх нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 3 июля на улице Генерала Маргелова в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Mitsubishi. Выяснилось, что за рулём легковушки был нетрезвый 36-летний местный житель. В тот же день ещё двух пьяных водителей выявили в Великолукском и Дновском районах. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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