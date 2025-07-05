Псковский футболист погиб на СВО

19:48, 05 июля 2025, ПАИ

Футболист команды «Синие Стрелы» из Псковского района Александр Захаров погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в группе «ФК «Синие Стрелы» в соцсети «ВКонтакте».

«С глубокой болью и прискорбием сообщаем о гибели на СВО нашего всеми любимого Александра Захарова… Но он останется и в наших футбольных сердцах как добрый, разбитной товарищ и друг», – отметили в группе и добавили, что у Александра Захарова осталась супруга и трое детей.

Отпевание Александра Захарова состоится 8 июля в 11:30 в храме Александра Невского в Пскове.