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Общество

Псковский футболист погиб на СВО

Футболист команды «Синие Стрелы» из Псковского района Александр Захаров погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в группе «ФК «Синие Стрелы» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Захаров. Фото из группы «ФК «Синие Стрелы» в соцсети «ВКонтакте»

«С глубокой болью и прискорбием сообщаем о гибели на СВО нашего всеми любимого Александра Захарова… Но он останется и в наших футбольных сердцах как добрый, разбитной товарищ и друг», – отметили в группе и добавили, что у Александра Захарова осталась супруга и трое детей.

Отпевание Александра Захарова состоится 8 июля в 11:30 в храме Александра Невского в Пскове.

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