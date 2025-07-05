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Происшествия

Пропавшего рыбака разыскивают в Пыталово

Полиция продолжает разыскивать рыбака, пропавшего в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Александр Данилейко. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

1 апреля около 15:00 65-летний Александр Данилейко выехал из своего дома на велосипеде, направляясь на рыбалку на реке Утрое, расположенной недалеко от деревни Ивановка. Обратно он не вернулся.

На момент исчезновения он был одет в камуфлированную куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги и камуфлированную кепку.

Всех, кто может обладать информацией о его местонахождении, просят связаться с ОМВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02, по телефонам 112, 102 или прийти в отделение (улица Белорусская, 16а в Пыталово).

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