Пропавшего рыбака разыскивают в Пыталово
Полиция продолжает разыскивать рыбака, пропавшего в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
1 апреля около 15:00 65-летний Александр Данилейко выехал из своего дома на велосипеде, направляясь на рыбалку на реке Утрое, расположенной недалеко от деревни Ивановка. Обратно он не вернулся.
На момент исчезновения он был одет в камуфлированную куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги и камуфлированную кепку.
Всех, кто может обладать информацией о его местонахождении, просят связаться с ОМВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02, по телефонам 112, 102 или прийти в отделение (улица Белорусская, 16а в Пыталово).
В Псковской области завершено расследование дела в отношении экс-начальника МТУ Северо-Западного Ространснадзора
«Одумайтесь, что вы делаете»: в Псковской области участились ДТП с подростками на мопедах