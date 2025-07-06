Самые редкие имена новорождённых назвали в Псковской области

23:39, 05 июля 2025, ПАИ

Самые редкие имена новорождённых в Псковской области по итогам первого полугодия 2025 года назвали ПАИ в региональном министерстве юстиции.

Редкими именами, которые дали новорождённым в Псковской области, стали Эльмирия, Гликерия и Аглая для девочек и Дамир, Стефан и Вениамин для мальчиков.

Имена Даниил, Денис, Алиса и Дарья, которые ранее были очень популярны среди молодых родителей как в Псковской области, так и по всей стране, всё ещё используются, но уже не так часто, как раньше, заметили в региональном министерстве юстиции.