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Общество

Самые редкие имена новорождённых назвали в Псковской области

Самые редкие имена новорождённых в Псковской области по итогам первого полугодия 2025 года назвали ПАИ в региональном министерстве юстиции.

Фото: ПАИ

Редкими именами, которые дали новорождённым в Псковской области, стали Эльмирия, Гликерия и Аглая для девочек и Дамир, Стефан и Вениамин для мальчиков.

Имена Даниил, Денис, Алиса и Дарья, которые ранее были очень популярны среди молодых родителей как в Псковской области, так и по всей стране, всё ещё используются, но уже не так часто, как раньше, заметили в региональном министерстве юстиции.

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