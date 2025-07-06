Госдума усилит меры против кибермошенничества

09:59, 06 июля 2025, ПАИ

Государственная Дума продолжит работу над защитой граждан от финансовых потерь, вызванных кибермошенничеством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, борьба с киберпреступностью остаётся приоритетной задачей. Каждое третье преступление в России совершается в цифровой среде, при этом более 80 % из них связаны с дистанционными хищениями. Мошенники активно разрабатывают новые схемы, включая вывод денег через пополнение баланса мобильных телефонов с последующим обналичиванием или переводом на другие счета.

На следующей неделе Госдума начнёт рассмотрение законопроекта, который обяжет операторов сотовой связи приостанавливать возврат авансовых платежей абонентам, если правоохранительные органы заподозрят, что средства получены в результате преступных действий.

Новая мера направлена на предотвращение краж и ускорение возмещения ущерба пострадавшим.