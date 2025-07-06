Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция

18:32, 06 июля 2025, ПАИ

В Псковской области продолжаются поиски 55-летнего Дмитрия Старова, который пропал в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 20 октября 2024 года он в последний раз контактировал с родственниками, находясь на набережной реки Ловати. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

На вид мужчине 50–54 года, он худощавого телосложения и ростом 165 сантиметров. На момент исчезновения был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (8 811) 535-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.