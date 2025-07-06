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Врач озвучила приемлемую порцию черешни

Рекомендуемая безопасная и оптимальная суточная доза черешни составляет 200-300 граммов, при этом лучше разделить её на две-три порции в течение дня, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Фото сгенерировано нейросетью

«Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200-300 граммов черешни в день, это примерно 1,5-2 стакана без косточек», – отметила Зарема Тен.

Она рекомендовала начинать с меньших порций по 50-100 граммов, особенно если черешня ранее употреблялась редко или если у человека чувствительный желудок. Также она посоветовала следить за реакцией организма и не есть всю дневную норму за один раз, а разделить её на две-три порции в течение дня.

Врач подчеркнула, что для детей порция должна быть меньше — от 50 до 100 граммов в день, в зависимости от возраста и индивидуальной переносимости. Терапевт также отметила, что черешня является ценным источником витаминов и минералов. Витамин С, содержащийся в ней, укрепляет иммунную систему, защищает клетки от повреждений и способствует здоровью кожи. Калий, присутствующий в черешне, играет ключевую роль в нормальном функционировании сердца, помогает регулировать кровяное давление и поддерживает водный баланс.

Зарема Тен заявила, что антиоксиданты, такие как антоцианы и кверцетин, придают темным сортам черешни насыщенный цвет и борются со свободными радикалами, снижая риск хронических воспалений, болезней сердца и даже некоторых видов рака. Она также отметила, что эти вещества могут уменьшать мышечную боль после тренировок. Кроме того, Зарема Тен добавила, что клетчатка, содержащаяся в черешне, улучшает пищеварение, способствует регулярному стулу и помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

Врач отметила, что черешня способствует снижению «плохого» холестерина, нормализации давления и укреплению сосудов благодаря сочетанию калия, антиоксидантов и клетчатки. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника и предотвращает запоры, а антиоксиданты, особенно в темной черешне, помогают бороться с воспалениями. Она также добавила, что черешня является относительно низкокалорийным продуктом — около 50-60 килокалорий на 100 граммов, что делает ее отличным диетическим десертом или перекусом, но важно соблюдать меру.

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