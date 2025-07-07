В России намерены кратно увеличить штрафы за нарушение требований к содержанию животных

09:31, 07 июля 2025, ПАИ

Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается кратно увеличить штрафы за нарушение требований к содержанию животных – как для обычных хозяев питомцев, так и для владельцев приютов, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях – в статьи «Несоблюдение требований к содержанию животных» и «Несоблюдение требований владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев».

Штрафы увеличиваются до 20 раз. Для граждан они максимально составят 50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 300 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Раньше штрафы для них начинались с 1,5 тыс. рублей, 5 тыс. рублей, 15 тыс. рублей соответственно.

Предлагается также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект – продолжение разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от бездомных животных. Также обращается внимание на многочисленные случаи нападения собак, после которых дети умерли или остались покалеченными. «Статистика по нападениям животных на детей за период с 2018 года по 2024 год составляет порядка 670 тысяч», – указано в документе.