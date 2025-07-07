При Свято-Троицком соборе прошёл фольклорный фестиваль «Без корней трава не растёт»

09:38, 07 июля 2025, ПАИ

В Псковском кремле состоялся II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль «Без корней трава не растет», организованный социально-культурным центром «Троицкий» при кафедральном соборе Пскова и центром сохранения традиционной народной культуры и семейных ценностей «ЧудоМир». Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Перед открытием фестиваля в Свято-Троицком соборе состоялся молебен на начало всякого дела, который совершил клирик собора иерей Антоний Рехлов. За богослужением молились организаторы, участники и гости праздника.

С приветственными словами к участникам и гостям фестиваля обратились настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов и заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский.

Концертная программа состояла из различных фольклорных песнопений, гусельных наигрышей, плясок с частушками. Гости фестиваля могли сыграть в русские народные игры, купить сувениры и вылепить из глины памятный подарок.