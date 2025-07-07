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Общество

При Свято-Троицком соборе прошёл фольклорный фестиваль «Без корней трава не растёт»

В Псковском кремле состоялся II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль «Без корней трава не растет», организованный социально-культурным центром «Троицкий» при кафедральном соборе Пскова и центром сохранения традиционной народной культуры и семейных ценностей «ЧудоМир». Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото Матвея Елисеева

Перед открытием фестиваля в Свято-Троицком соборе состоялся молебен на начало всякого дела, который совершил клирик собора иерей Антоний Рехлов. За богослужением молились организаторы, участники и гости праздника.

Фото Матвея Елисеева

С приветственными словами к участникам и гостям фестиваля обратились настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов и заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский.

Концертная программа состояла из различных фольклорных песнопений, гусельных наигрышей, плясок с частушками. Гости фестиваля могли сыграть в русские народные игры, купить сувениры и вылепить из глины памятный подарок.

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