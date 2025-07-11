Смертельных для морских свинок клещей обнаружили в Псковской облветлаборатории

07:25, 10 июля 2025, ПАИ

При исследовании соскобов с кожи морской свинки сотрудники Псковской облветлаборатории обнаружили клещей Trixacarus caviae. Это специфичные для морских свинок клещи, вызывающие чесотку. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В зависимости от степени чувствительности животного клещи могут вызывать клинические проявления различной степени выраженности. Болезнь может протекать латентно в течение всей жизни животного, обостряясь при беременности, болезни и стрессах. Наиболее тяжело заболевание протекает у детенышей и старых особей. Главным симптомом, помимо очаговых алопеций (облысения) и гиперкератоза (образования корок), является зуд, в тяжелых случаях становящийся мучительным для животного. Сильнейший зуд может приводить к ухудшению общего состояния питомца, потере веса, сонливости, или, наоборот, беспокойству: грызун бегает, врезается в окружающие предметы. Морская свинка интенсивно чешется, оставляя глубокие царапины, в которых может развиваться вторичная бактериальная инфекция, ухудшая и без того тяжелое состояние питомца.

В наиболее тяжелых случаях развиваются конвульсии, приводящие к смерти.

Морская свинка может заразиться не только при контакте с другими больными животными, но и при попадании яиц клеща на кожу, например с подстилкой. Яйца и сами клещи способны сохраняться в окружающей среде в течение 2-3 недель.

Несмотря на видоспецифичность, попавшие на кожу человека клещи способны вызывать кратковременную псевдочесотку. Ее клиническими проявлениями является покраснение кожи, шелушение и зуд. Степень выраженности симптомов псевдочесотки у людей зависит от возраста и индивидуальной чувствительности.

Лабораторная диагностика данной болезни проста и заключается в микроскопическом исследовании соскобов кожи из очагов поражения. Наличие всех форм развития клеща (яйца, нимфы, имаго) будет свидетельствовать об интенсивном его размножении.

При появлении вышеописанных симптомов у морской свинки необходимо обратиться к ветеринарному врачу для своевременной диагностики заболевания. Затягивание болезни может привести к смерти питомца.