Латвия ограничила госслужащим выезд в Россию

07:50, 10 июля 2025, ПАИ

В Латвии принят порядок, который предусматривает ограничение выезда в Россию и Белоруссию для граждан, имеющих значение для государственной безопасности, документ вступит в силу 11 июля, пишет ТАСС.

Ограничения затронут военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (парламента), судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры. Запрет не коснется случаев, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из балтийской республики.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти две тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около тысячи человек.