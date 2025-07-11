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Общество

Латвия ограничила госслужащим выезд в Россию

В Латвии принят порядок, который предусматривает ограничение выезда в Россию и Белоруссию для граждан, имеющих значение для государственной безопасности, документ вступит в силу 11 июля, пишет ТАСС.

Ограничения затронут военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (парламента), судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры. Запрет не коснется случаев, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из балтийской республики.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти две тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около тысячи человек.

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