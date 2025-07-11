ФСБ рассекретила показания бандеровца о Волынской резне

08:55, 10 июля 2025, ПАИ

Украинские националисты во время Волынской резни летом 1943 года не щадили и проживавших в польских селах украинцев, не входивших в организации бандеровцев, свидетельствует рассекреченный документ из архива УФСБ по Омской области с показаниями непосредственного участника расправ 18-летнего Ивана Васюка. Об этом пишет ТАСС.

Васюк был задержан сотрудниками Смерша в начале января 1944 года в ходе наступления 1-го Украинского фронта на территории Ровенской области.

9 января 1944 года во время допроса следователем отдела контрразведки он дал подробные показания о том, как с лета 1943 года вступил в Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), возглавляемую Степаном Бандерой, получив кличку Голубь, и участвовал в бандитских налетах на польские села под командованием куренного Здолбуновского куреня группы УПА (боевое крыло ОУН, запрещена в РФ) на юге Волыни Миколы Свистуна (псевдонимы Ворон, Ясень и Ярбый).

«За период пребывания в бандеровской организации с июля месяца 1943 года до момента моего задержания, т. е. по 7.1-[19]44 года, наш отряд под командованием Ворона занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть у них пригодное из имущества, скот, хлеб и другие продукты. Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей», - говорится в показаниях Васюка.

По его словам, не щадили и украинцев, если те не были участниками оуновской организации. «Наш отряд, в том числе и я, нападали на следующие деревни: Старики, Вязовку, Угла. Нападение на эти деревни происходило в ноябре месяце 1943 года. <...> После того как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали. Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками», - сообщил задержанный.

По показаниям Васюка, участники отряда Ворона в июле 1943 года - январе 1944 года зверски убили около 1 500 мирных граждан польской и украинской национальностей. «Всего нашим отрядом, т. е. сотней, убито в трех деревнях примерно около полутора тысяч человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство уводилось в лес. Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами. Я лично убил 19 человек из винтовки», - говорится в показаниях.

Угнанный его отрядом скот уводился в деревню Тынны, где все мужское население являлись членами бандеровской организации - днем они находились дома, а ночами участвовали в нападениях на польские села. На допросе Васюк дал показания о селах, которые поддерживали бандеровцев: «Тынны Сарновского района, Взносычи, Бовши, Тыжечи, Виктовичи, Княсово, Холопы, Бытричи, Яневка, Белка, Дрохово, Ядвиполо. Все население вышеперечисленных сел - мужское, является членами бандеровской организации. Оружие днем находится в хатах, никуда не прячется».

Массовые акции украинских националистов по уничтожению этнического польского населения на территории Волыни (Ровенская, Волынская и часть Тернопольской областей современной Украины) летом 1943 года вошли в историю Второй мировой войны как трагедия, получившая название Волынской резни. По данным ряда историков, жертвами украинских националистов стали более 100 тысяч поляков и мирных жителей других национальностей, в том числе и украинцев.

Командовавший налетами на юге Волыни начальник штаба УПА-Юг Микола Свистун (Ворон) был убит 8 декабря 1944 года в результате операции опергруппы НКВД в районе села Обгив (Сосновка).