В Псковской области снизили требования для участников СВО при поступлении на муниципальную службу

14:46, 10 июля 2025, ПАИ

Для ветеранов боевых действий снижены требования к минимальному стажу работы при поступлении на муниципальную службу. Соответствующие изменения в законодательство Псковской области внесли депутаты областного Собрания на 46-й сессии сегодня, 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Для участников специальной военной операции квалификационные требования к минимальному стажу работы по специальности снижены для высших должностей муниципальной службы с пяти до трёх лет, для главных должностей – с четырёх до двух лет, для ведущих должностей – с трёх до двух лет при наличии высшего образования и с четырёх до трёх лет при наличии среднего профессионального образования. Для работы на младших должностях муниципальной службы требований к стажу работы не предъявляется.

Напомним, поручение создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу дал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».