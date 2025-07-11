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Общество

В Псковской области снизили требования для участников СВО при поступлении на муниципальную службу

Для ветеранов боевых действий снижены требования к минимальному стажу работы при поступлении на муниципальную службу. Соответствующие изменения в законодательство Псковской области внесли депутаты областного Собрания на 46-й сессии сегодня, 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Для участников специальной военной операции квалификационные требования к минимальному стажу работы по специальности снижены для высших должностей муниципальной службы с пяти до трёх лет, для главных должностей – с четырёх до двух лет, для ведущих должностей – с трёх до двух лет при наличии высшего образования и с четырёх до трёх лет при наличии среднего профессионального образования. Для работы на младших должностях муниципальной службы требований к стажу работы не предъявляется.

Напомним, поручение создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу дал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

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