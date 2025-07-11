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Опубликована программа празднования 81-й годовщины со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков

Пушкиногорский район отметит 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 12 июля. В связи с этим и в преддверии 98-й годовщины со дня образования района 11-12 июля на территории муниципального образования пройдут памятные торжественные и развлекательные мероприятия, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Оксаны Филипповой

Завтра, 11 июля, в 11:00 митинг «О героях былых времён» пройдёт на территории самого массового воинского захоронения у деревни Чёртова Гора, где покоятся тысячи освободителей нашего района. В рамках митинга состоится перезахоронение останков воинов, поднятых поисковиками-энтузиастами за последнее время.

Вечером этого же дня в 23:00 на площади Победы (старая площадь) в кинотеатре под открытым небом пройдёт показ художественного фильма «А зори здесь тихие».

12 июля на центральном братском захоронении Пушкинских Гор – митинг «У вечного огня», начало в 11:00.

А с 12:00 на районном стадионе состоятся спортивные соревнования по футболу, самбо и дзюдо. В этот памятный для Пушкиногорья день мы традиционно будем чествовать жителей района, достигших успехов в профессиональной и общественной деятельности, чьи имена заносятся на районную Доску почёта. Церемония награждения – в 19:00.

С 20:00 начнётся праздничный концерт артистов из Санкт-Петербурга, а с 23:00 до 02:00 – дискотека.

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