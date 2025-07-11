День народонаселения празднуют в мире

07:17, 11 июля 2025, ПАИ

Всемирный день народонаселения отмечают сегодня, 11 июля, пишет портал calend.ru. По данным Организации Объединенных Наций, 11 июля 1987 года население Земли составило примерно пять миллиардов человек – этот день был назван Днем пяти миллиардов. Через два года, в 1989 году, ООН учредила международный праздник – Всемирный день народонаселения, который решено ежегодно отмечать 11 июля. Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьёзного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1950 по 2020 год увеличилось более чем в три раза.

В 20-ю годовщину Дня пяти миллиардов – 11 июля 2007 года – мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. В 2022 году население Земли превысило цифру восемь миллиардов человек. Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усреднённым данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,5 миллиарда человек, к 2050-му – 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определённой степени от эффективности программ планирования семьи.

Обширная и интенсивная работа ООН в области народонаселения, особенно её авторитетные оценки и прогнозы численности населения и динамики её изменения, послужила существенному укреплению национальной базы перспективного планирования, способной инкорпорировать демографическую статистику в контексте планирования в целях развития и принимать взвешенные решения в социально-экономической области. В XXI веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого являются общий рост населения и экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям. Поэтому цель сегодняшнего Дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Ежегодно он посвящён определённой теме. Так, в разные годы девизами Дня народонаселения были слова: «Один миллиард подростков», «Равенство придаёт силы», «Мужчины как партнёры в деле охраны здоровья матери», «Планируя семью, вы планируете ваше будущее», «Каждый значим», «Всеобщий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья», «Инвестируя в молодёжь», «Уязвимое население в чрезвычайных ситуациях», «Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития» и другие.