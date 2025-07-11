Россельхозбанк увеличил кредитный портфель в сегменте АПК

13:24, 11 июля 2025, ПАИ

О поддержке агросектора региона, востребованных банковских продуктах и Всероссийском агродиктанте рассказала ПАИ директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

– Анна Владимировна, с какими результатами по поддержке агробизнеса Россельхозбанк завершил первое полугодие?

– На начало июля 2025 года мы видим рост кредитного портфеля Псковского филиала Россельхозбанка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году заметно возросло кредитование фермеров. Сельхозпроизводители на заёмные средства, большую часть которых составляют льготные кредиты, приобретают сельхозтехнику, горюче-смазочные материалы, семена и корма, а также молодняк сельскохозяйственных животных, направляют деньги на строительство и реконструкцию.

Псковский филиал в этом году продолжил тесное сотрудничество с крупными сельхозпредприятиями, флагманами агросектора Псковской области, с фермерскими хозяйствами, поскольку наша главная задача – помогать их развитию, а значит, развитию и укреплению АПК нашего региона, созданию рабочих мест на селе и в целом развитию сельских территорий.

– Какие банковские продукты сейчас наиболее востребованы псковичами?

– Популярностью пользуются накопительные счета и вклады, кредитные карты с льготным периодом, а также пакеты привилегий для зарплатных клиентов.

Россельхозбанк предоставляет специальные условия для пенсионеров, особое внимание мы уделяем зарплатным клиентам, число которых увеличивается. С дебетовой картой РСХБ у клиентов есть возможность получения до 15 % кешбэка бонусными баллами за покупки, обмен бонусных баллов на рубли или компенсация покупок, оплата услуг ЖКХ без комиссии.

Действуют выгодные ставки по вкладам и накопительным счетам. Сейчас клиенты банка могут зарабатывать до 19 % годовых по накопительному счёту «Мой счёт» и до 20,25 % годовых по счёту «Ультра». Чем больше клиент тратит, тем выше проценты в «копилку».

Кроме того, наши клиенты уже оценили удобство платёжного стикера – аналог банковской карты, который можно наклеить, например, на телефон, пропуск, брелок и не носить кошелёк или карту с собой. Стикером можно пользоваться как обычной картой – оплачивать покупки, оплачивать проезд, снимать наличные.

Также сейчас в отпускной период топ-продуктом является карта UnionPay, которая оформляется бесплатно в нескольких валютах и доступна для использования в более чем 180 странах мира.

– В этом году Россельхозбанк поддержал эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове, выступив генеральным спонсором. В чём вы видите важность таких проектов для региона?

– Это масштабное мероприятие в событийном календаре нашего региона, которое объединяет сразу несколько сфер: туризм, гастрономию, искусство, творчество, науку и сельское хозяйство. В течение десяти дней мероприятие посещают тысячи псковичей и туристов. Это способствует повышению узнаваемости местных гастрономических брендов, популяризации фермерства и агротуризма.

Кроме того, Россельхозбанк стал инициатором обсуждения в рамках «Винограда» актуальных вопросов импортозамещения и развития отечественной селекции и генетики в растениеводстве.

Участие в дискуссии приняли региональные эксперты, руководители агропредприятий региона, представители научного сообщества.

Минсельхозом РФ поставлена задача по достижению 75 % самообеспеченности семенами отечественной селекции к 2030 году. Цифровая экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка продвигает отечественные научные достижения в области семеноводства и упрощает поиск аналогов импортных семян и пород сельскохозяйственных животных.

В этом году РСХБ расширил функционал платформы Своё Фермерство. Среди ключевых новшеств – интеллектуальный подбор семян и мгновенный доступ к детализированной информации о каждой культуре. За этот год спрос на семена через платформу увеличился на 50 %. Востребованность цифровых решений растёт.

– Россельхозбанк реализует некоммерческие проекты по поддержке фермерства, например «Школу фермера». Как развивается проект в Псковской области?

– Сейчас уже завершается обучение во втором потоке «Школы фермера» и слушатели готовятся к защите своих проектов на следующей неделе.

Учитывая, что число желающих обучаться в «Школе фермера» превысило количество мест в два раза, проект востребован. Мы надеемся, что его популярность с каждым годом будет расти. В числе участников – фермеры с опытом и новички с интересными идеями. Отмечу, что пять участников проекта – ветераны СВО или члены их семей.

Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели Великолукской государственной сельхозакадемии, делятся своим опытом создатели успешных агропредприятий и фермерских хозяйств Псковской области, открытые уроки проводят эксперты крупных агропредприятий страны. К примеру, представители международной IT-компании «Агроноут», участника проектов «Сколково», проводили занятия по вопросам экономической эффективности точного земледелия. Эксперты российских компаний также делятся опытом использования цифровых инструментов, как они помогают экономить время, снижать затраты и увеличивать прибыль, как работают современные агроплатформы.

– В этом году впервые состоится Всероссийский агродиктант. В чём вы видите его задачи?

– Повышение профессионализма, расширение знаний и эрудиции в сфере сельского хозяйства, увеличение интереса к отрасли, привлечение новых кадров – Всероссийский агродиктант проводится именно для этого.

Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» Россельхозбанк приглашает всех жителей региона проверить свои знания в области сельского хозяйства, ответив на 30 вопросов.

Агродиктант запланирован на 8–12 октября 2025 года. Уже началась предварительная регистрация на сайте агродиктант.рф, основной этап регистрации стартует с 1 сентября. Каждый зарегистрированный участник получит сертификат, а победители – дипломы. Участвовать могут школьники, студенты, преподаватели, работники агропромышленного комплекса и все, кому интересна отрасль сельского хозяйства.

Все подробности по продуктам и услугам Россельхозбанка можно получить на сайте www.rshb.ru или на улице Некрасова, 44а в Пскове.

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