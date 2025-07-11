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Политика

Игорь Сопов принял участие в совещании ЦИК России в Саратове

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов принял участие во всероссийском рабочем совещании в Саратове, посвящённом подготовке к единому дню голосования 2025 года и федеральной избирательной кампании 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Председатель ЦИК России Элла Памфилова обозначила приоритеты развития избирательной системы на предстоящие выборы. Участники обсудили вопросы организации выборов, информационного и технологического обеспечения, а также подготовки кадров.

Псковский избирком выразил благодарность ЦИК России и избирательной комиссии Саратовской области за высокий уровень организации мероприятия.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

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