В Псковской области проходит заезд «Забота» в рамках проекта «Истоки. Школа»

13:55, 11 июля 2025, ПАИ

Заезд «Забота» всероссийского проекта «Истоки. Школа» проходит на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря с 10 по 14 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие организовал Роспатриотцентр Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества. Участниками стали семьи военнослужащих и добровольцев, участвующих в гуманитарных миссиях.

В рамках заезда обсуждаются меры поддержки военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и их семей. Участники знакомятся с опытом гуманитарных проектов, получают юридические и социальные консультации, а также посещают занятия по саморазвитию и управлению стрессом.

Заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Степыко отметил, что мероприятие объединяет волонтёров, участников боевых действий и их семьи. Он подчеркнул, что Псковская земля и центр «Истоки» являются местом сохранения традиционных ценностей.

Особое внимание уделяется поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Для них проводят консультации по вопросам детско-родительских отношений. Дети участвуют в творческих занятиях, изучают генеалогию и посещают экскурсии.

Программа включает культурные мероприятия, встречи со священнослужителями и посещение монастыря. Проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года при поддержке РПЦ, Комитета семей воинов Отечества и других организаций.