Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» совершил рабочую поездку в Белоруссию

14:24, 11 июля 2025, ПАИ

Гендиректор псковских газовых компаний Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» совершил рабочую поездку в Белоруссию, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Делегацию возглавил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Также в Белоруссию отправились руководители газовых компаний Калужской, Смоленской и Ленинградской областей.

Делегация из России находилась в Белоруссии три дня. Цель визита – обмен опытом. Представители группы «Газпром межрегионгаз» провели несколько встреч, включая встречи с министром энергетики Белоруссии Денисом Морозом, руководителями унитарных предприятий «Мингаз» и «Брестоблгаз», государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «Газ-Институт», проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия (НИИ) «Белгипротопгаз», государственного производственного объединения «Белтопгаз».

Делегация группы «Газпром межрегионгаз» также посетила несколько объектов в Белоруссии, включая совместное белорусско-российское предприятие «Брестгазоаппарат», где выпускают воздухоочистители, встроенную технику, газоэлектрические и газовые плиты.

Россияне представили белорусским коллегам масштаб деятельности группы «Газпром межрегионгаз»: работа в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта по газификации регионов России, поставка газа 32,8 миллиона абонентам, обслуживание 879 тысяч километров газораспределительных сетей.

В ответ белорусы рассказали о своей деятельности: «Белтопгаз» объединяет 25 организаций, в которых работают 23 тысячи сотрудников, а протяжённость сетей превышает 68 тысяч километров.

Стороны также обсудили подготовку кадров, развитие инфраструктуры, вопросы внедрения интеллектуальных приборов учёта газа, безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, перспективы сотрудничества в сфере сооружения газовой инфраструктуры и договорились продолжать контакты по всем обозначенным темам.

Участники также возложили цветы к мемориальному комплексу «Брестская крепость».

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