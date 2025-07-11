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Общество

Крупную партию африканского кофе не пропустили в Россию через Псковскую область

19 тонн кофейных зёрен из Уганды не пропустили в Россию через фитосанитарный контрольный пункт «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию кофе везли транзитом через Латвию в Москву. Груз не соответствовал требованиям фитосанитарного контроля. При проверке документов государственный инспектор обнаружил, что в фитосанитарном сертификате отсутствовали данные о количестве перевозимой подкарантинной продукции.

Отсутствие необходимой информации в сопроводительных документах не позволило подтвердить соответствие ввозимой партии кофе карантинным фитосанитарным требованиям. В результате было принято решение о запрете ввоза этой партии кофейных зёрен на территорию России, уточнили в пресс-службе.

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