Крупную партию африканского кофе не пропустили в Россию через Псковскую область

17:39, 11 июля 2025, ПАИ

19 тонн кофейных зёрен из Уганды не пропустили в Россию через фитосанитарный контрольный пункт «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию кофе везли транзитом через Латвию в Москву. Груз не соответствовал требованиям фитосанитарного контроля. При проверке документов государственный инспектор обнаружил, что в фитосанитарном сертификате отсутствовали данные о количестве перевозимой подкарантинной продукции.

Отсутствие необходимой информации в сопроводительных документах не позволило подтвердить соответствие ввозимой партии кофе карантинным фитосанитарным требованиям. В результате было принято решение о запрете ввоза этой партии кофейных зёрен на территорию России, уточнили в пресс-службе.