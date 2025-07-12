Правила безопасного купания в общественных местах напомнили псковичам в Роспотребнадзоре

13:26, 12 июля 2025, ПАИ

До 80 % инфекций можно предотвратить, если соблюдать базовые правила. Как снизить риск заражения в бассейне и открытом водоёме, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Не подходит для купания водоём, поверхность которого цветёт, а также, если возле его берега много водорослей, поскольку там существуют условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. В случае если рядом с прудом, рекой или озером есть сельскохозяйственные угодья или свалка, существует вероятность, что вместе с ливнями в воду попадают биогенные загрязнители, в том числе возбудители кишечных инфекций и паразитарных болезней. Опасности ожидают купальщиков и в стоячей воде, и в водоёмах с проточной водой.

В загрязнённых водоёмах можно заразиться церкариозом, лямблиозом, лептоспирозом, ротавирусом. Кроме этих инфекций, в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом и даже брюшным тифом.

Любители закапываться в песок рискуют заразиться вирусным гепатитом А, бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями, глистными инвазиями.

Симптомы возможного заражения могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя несколько дней или даже через пару недель после купания в водоёме. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, подъём температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу. При подозрении на стафилококковую инфекцию и гепатит А проводят ПЦР-диагностику. Наличие антигенов рота- и энтеровирусов, лямблий и других возбудителей паразитарных заболеваний можно выявить по анализу кала.

Планируя отдых у воды, необходимо уточнить, пригоден ли водоём для купания (со списком безопасных пляжей региона можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области). При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

При купании в водоёмах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.

Роспотребнадзор рекомендует не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.