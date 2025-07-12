Пустошкинский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:39, 12 июля 2025, ПАИ

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Пустошкинский район. Торжественный митинг прошёл на воинском захоронении, пишет районная газета «Вперёд».

Слово для выступления предоставили главе Пустошкинского района Юрию Кравцову. Он говорил о том, что оккупация Пустошкинского района войсками нацистской Германии продолжалась три года. За освобождение района шли кровопролитные бои. Сдавать райцентр немцы просто так не собирались. Населённый пункт имел важное стратегическое значение – через него проходила железная дорога и две трассы. Около девяти месяцев понадобилось Красной армии, чтобы прорвать линию «Пантера». Пустошкинские земли обильно политы кровью воинов-освободителей, особенно в местах ожесточённых боев у населённых пунктов Пыжово, Сергейцево, Криуха, Забелье.

Почётное право возложить гирлянду славы к памятнику «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину» предоставили членам юнармейского отряда Пустошкинского центра образования.

Митинг завершился возложением цветов.