После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики

21:40, 12 июля 2025, ПАИ

После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Опоры для ЛЭП энергетики доставляют через болота и восстанавливают сеть. Работы после прошедшего шторма ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж. В Пыталово на центральной улице повалены деревья. А в Пушкинских Горах дерево упало на кровлю жилого многоквартирного дома. Кроме того, шквалистый ветер стал причиной отключения электричества в Палкинском округе.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий непогоды. Так, школу в Печорском округе начали ремонтировать после урагана, а в Пыталовском округе убирают поваленные деревья.