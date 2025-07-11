Шквалистый ветер стал причиной отключения электричества в Палкинском округе

22:41, 11 июля 2025, ПАИ

Шквалистый ветер повредил дома в Палкинского районе и стал причиной отключения электричества, сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в своём телеграм-канале.

«В Палкинского районе, в большей степени по территории Качановской волости, прошла стихия в виде шквалистого ветра. Полностью отключена линия электропередачи, у людей повреждения домов, дороги завалены деревьями!» – говорится в сообщении.

Все бригады (электрики, дорожники) занимаются ликвидацией последствий непогоды. Задействованы также дополнительные бригады.

О всех проблемах требуется сообщать в ЕДДС по телефону 8-811-452-14-72.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж. В Пыталово на центральной улице повалены деревья. А в Пушкинских Горах дерево упало на кровлю жилого многоквартирного дома.