Сильные порывы ветра повалили деревья в Пыталово

22:10, 11 июля 2025, ПАИ

Отключения света происходят в Пыталово из-за непогоды, пишет районная газета «Наша жизнь».

На центральной улице города повалены деревья. Очевидцы также рассказали, что порывами ветра теплицу унесло до уровня третьего этажа. Сейчас ветер немного стих.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж.

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра.

Напомним, что 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи.

Из-за чего это случилось, ПАИ рассказала руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.