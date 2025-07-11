Дерево упало на крышу жилого дома в Пушкинских Горах из-за сильного ветра

21:09, 11 июля 2025, ПАИ

В Пушкинских Горах от сильного ветра на крышу жилого многоквартирного дома упало дерево, пишет газета «Пушкинский край».

Пострадавших нет, повреждена кровля, последствия устраняются.

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра.

Напомним, что 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи.

Из-за чего это случилось, ПАИ рассказала руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.