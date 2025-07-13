В Пскове начальник уголовного розыска обвиняется в вымогательстве взятки

19:15, 13 июля 2025, ПАИ

Уголовное дело в отношении начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову возбуждено в городе Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам УФСБ России предъявили ему обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере с вымогательством).

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года сотрудник полиции, угрожая предпринимателю уголовным преследованием, получил взятку свыше 100 тысяч рублей. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В его служебном кабинете и жилище проведены обыски. Следствие продолжается, ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.