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Летние Кузьминки наступили по народному календарю: что делали в этот день

День памяти святых Космы и Дамиана – братьев-бессребреников, живших в Риме во времена царя Карина, отмечает православная церковь сегодня, 14 июля. Об этом пишет calend.ru.

Косма и Дамиан были талантливыми врачами. Они лечили людей и животных, не требуя платы за свою работу, помогали нуждающимся и обращали многих в христианскую веру. За это их прозвали безмездными врачами. Но нашлись те, кто оклеветал братьев, и бессребреники погибли.

На Руси в этот период начинался сенокос. Люди говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут» или «Кузьма и Демьян пришли – мы на покос пошли».

В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. Крестьяне говорили: «Огород – бабий доход».

Ещё в этот день собирали малину и крыжовник, из которых делали варенье и компоты. Считалось, что если сварить малиновое варенье именно 14 июля, то оно будет особенно вкусным. Крыжовником же часто приправляли блюда, например тушёных цыплят.

Несмотря на напряжённую работу, в этот день женщины отмечали свой праздник – Летние Кузьминки. На пиры собирались бабы и девки, они варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котёл каждый приносил что-то своё: крупу, муку, молоко или яйца). Такие застолья проходили весело: с песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

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