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Общество

В июне жители Псковской области перевели мошенникам ещё 25 млн рублей

В июне от действий мошенников пострадали 148 жителей Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях региона. Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 25 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов. Обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые безопасные счета.
Некоторые граждане попались на удочку мошенников, покупая товары и услуги, а также поверив в реальность трудоустройства и получения дополнительного заработка путем инвестирования.

Также распространены случаи, когда мошенники представляются операторами сотовой связи и предлагают продлить срок действия договора. После чего неправомерно получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают их денежные средства.

По всем фактам правоохранительными органами возбуждены и расследуются уголовные дела. Их ход и расследование поставлены на контроль территориальных прокуроров.

При поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не совершать по указанию лжеработника банка или сотрудника правоохранительных органов никаких операций по переводу собственных денежных средств и оформлению кредитов, не разглашать личные данные и номера банковских счетов.

«В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно обратитесь в полицию и примите меры по сохранению информации, подтверждающей общение с мошенниками», - рекомендуют в прокуратуре.

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