Названы самые востребованные направления обучения в ПсковГУ

23:52, 14 июля 2025, ПАИ

Количество заявлений на поступление по инженерным, медицинским и IT-программам в ПсковГУ выросло за последний год. О самых востребованных направлениях обучения у абитуриентов из России и иностранцев рассказал начальник управления коммуникации в сфере общего образования и организации приёма обучающихся в ПсковГУ Дмитрий Лобарёв в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«В сравнении с прошлым годом в этом году выросло количество заявлений именно на инженерные направления – это как раз «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» нашей Передовой инженерной школы. Это и «Электроэнергетика», «Электротехника», «Автомобили и тракторы» – программы специалитета. Очень востребованы сейчас программы IT-сферы. У нас есть такая программа совместная с МФТИ «Прикладной анализ данных». Осуществляются направления подготовки по «Математике и компьютерным наукам», «Прикладной информатике» и «Информатике и вычислительной технике». Ну и конечно же, медицина очень востребована. И поступает огромное количество заявлений не только из Псковской области, но и других регионов страны», – сказал гость эфира.

Он также отметил, что сейчас заканчивается приём документов от иностранцев, которые поступают на бюджетные образовательные программы. В приоритете – поступающие из бывших стран Советского Союза. Граждане этих государств могут поступать по пакету соотечественника. Предпочтение отдаётся бюджетной педагогической программе «Русский язык как иностранный». «В ней участвуют в основном граждане Туркменистана. Поступают на эту программу для того, чтобы в будущем быть учителями русского языка для своих граждан. А если мы говорим про платные программы, то, конечно, в приоритете медицинские образовательные программы. Ну и здесь, наверное, лидер – это Индия», – отметил Дмитрий Лобарёв.