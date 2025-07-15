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Культура

Два концерта даст в Печорах органистка из Казани

19 июля в 16:30 и 20 июля в 16:00 в кирхе Святого Петра в Печорах два концерта даст органистка из Казани Вероника Лобарева, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено организаторами концерта

В программе: Н. Брунс Прелюдия соль мажор, Э. Григ «Утро», А. Вивальди - И. С. Бах «Сицилиана» и финал из концерта ре минор, И. С. Бах Пассакалья и фуга до минор, Й. Брамс Прелюдия соль минор, С.Танеев «Молитва без слов», С. Прокофьев Токката, Ф. Мендельсон Соната № 6 ре минор ( 1 ч.), Ги Бове «Гамбургская пляска смерти».

Кирха располгается по адресу: улица Гагарина, 12а.

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