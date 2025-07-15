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Заключительный заезд первого этапа проекта «Истоки. Школа» прошёл в Печорах

Заключительный заезд первого этапа Всероссийского проекта «Истоки. Школа», реализуемого в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе президента России, прошёл в Печорах на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 10 по 14 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Заезд под названием «Забота» стал площадкой для семей военнослужащих и добровольцев гуманитарных миссий. Участники обсуждали актуальные вопросы поддержки: улучшение социальной адаптации, правовой помощи и психологической устойчивости. Особое внимание уделялось развитию системы помощи, чтобы она становилась более оперативной и эффективной.

Формат обмена проектным опытом был реализован впервые на мероприятии – участники презентовали инициативы, получили советы и поддержку для их дальнейшей реализации. Также прошли сессии по вопросам воспитания детей, укреплению семейных отношений и укреплению доверия между поколениями.

Детская программа включала творческие мастер-классы, экологические акции и познавательные игры. Для всех участников была организована культурная программа с экскурсией по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и мастерскими по плетению кукол и росписи сувениров.

Особым событием стал литературный вечер с Героем России Игорем Станкевичем, который поделился стихами и рассказами о своём опыте, а участники представили собственные тексты о семье и долге.

Заключительный заезд «Забота» подытожил первый этап проекта, который включал также мероприятия «Наследники Победы», «Древние города», «Наследие мастеров» и «Русское слово».

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