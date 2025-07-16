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Происшествия

Более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более одного миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные и представлялись правоохранителями и представителями других организаций. Они рекомендовали собеседникам якобы во избежание серьёзных финансовых потерь срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, злоумышленники ввели в заблуждение и нескольких пользователей интернета при осуществлении ими на сайте операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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