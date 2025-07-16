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Происшествия

Пьяные заезды на «Нивах» устроили в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 15 июля на дороге вблизи деревни Новый Изборск в Печорском районе дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2121. Выяснилось, что за рулём «Нивы» был нетрезвый 53-летний житель Печор.

В тот же день полицейские выявили ещё одного нетрезвого водителя на «Ниве» в Гдовском районе. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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