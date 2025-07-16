Спортивный фестиваль пройдёт в Великих Луках

17:52, 16 июля 2025, ПАИ

Спортивный фестиваль пройдёт в Великих Луках в спортивном зале «Стрелец» 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в Школе адаптивного спорта Псковской области.

В рамках соревнований пройдут чемпионаты по пауэрлифтингу, армрестлингу и стрельбе из лука, дружеский матч по волейболу сидя, а также мастер-классы по нардам и самбо.

Для псковичей, желающих поучаствовать, предусмотрен бесплатный проезд на место проведения и обратно.

Принять участие может любой желающий.

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