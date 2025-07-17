В Псковской области археологи в десятый раз исследуют поселение эпохи викингов

23:21, 16 июля 2025, ПАИ

Открыт Х археологический сезон изучения торгово-ремесленного поселения у деревни Горожане в Новосокольническом районе, сообщается в группе «Археологический центр Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«До середины августа будем работать на юго-восточной части памятника, где в предыдущие годы найдены остатки курганной насыпи и колодец. Традиционно в работе экспедиции принимают участие волонтёры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в экспедиции примут участие жители Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Костромы, Новоржева, Великих Лук.

Исследования проходят в формате летней полевой школы на территории деревни Горожане, где с 2016 года ведутся раскопки уникального объекта, связанного с ловатским участком пути из варяг в греки. По оценке экспертов, на территории поселения сохранился мощный культурный слой без следов поздней застройки или разрушений.

Организаторами выступила Псковская областная археологическая экспедиция при участии Археологического центра Псковской области.