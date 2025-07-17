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Общество

В псковские библиотеки поступят авторские сказки о башнях Крома

В ближайшее время библиотеки Пскова получат экземпляры нового издания краеведческих сказок «Башни спят и видят сны...». Автор книги – псковский краевед и экскурсовод, сотрудник Молодёжного центра Пскова Марина Иванова. Издание выпущено тиражом 1500 экземпляров при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Фото городского молодёжного центра

Над художественным оформлением работали местные художники Николай и Евгения Денисьевы, дизайн проекта разработала Светлана Андреева.

Издание представляет собой синтез краеведческого знания и художественного вымысла, позволяющий по-новому взглянуть на архитектурные памятники древнего Пскова. Книга ориентирована на широкий круг читателей – от детей до взрослых, интересующихся историей родного города.

100 экземпляров книги уже переданы и. о. начальника управления культуры администрации Пскова Дарье Алейниковой для распределения по городским библиотекам. Это позволит сделать издание доступным для всех жителей города.

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