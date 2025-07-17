Главную задачу наставников программы «Герои земли Псковской» назвал Александр Котов

11:43, 17 июля 2025, ПАИ

Главную задачу наставников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Участникам программы нужно для себя определить, в каком направлении они хотят работать. Можно в органы власти пойти себя попробовать, можно на предприятия – государственные, муниципальные, коммерческие. Им нужно понять для себя, где лучше всего себя проявить. Возможностей много, и мы будем стремиться помогать людям. Губернатор тоже говорит, что готов предусмотреть в том числе и в правительстве вакантные должности для этих людей», – сказал он.

По мнению спикера облсобрания, задача наставников заключается в том, что они должны не юридически безупречным, а понятным каждому гражданину языком объяснить, как работает система. «Можно почитать заумный текст и в теории всё понятно, а на практике окажется, что всё по-другому. Наставники у нас все люди опытные в разных сферах. И наставничество очень сильно поможет, если мы будем работать именно так. Я рассчитываю на то, что должен быть диалог, причём не такой, что встретились пару раз, переговорили – и этого достаточно, а перманентный. Нужно разговаривать, в каждом конкретном случае подсказывать что-то, вместе обсуждать», – подчеркнул Александр Котов.

Он также добавил, что наставничество может принести пользу и самим наставникам. «Мы много услышим от этих людей, как они смотрят на проблемы, существующие в обществе. Для нас это важно, это обратная связь и обратная связь особенная», – заключил гость эфира.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал глава региона Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.