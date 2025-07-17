Кишечная палочка обнаружена сразу в семи сырах бри российского производства

10:49, 17 июля 2025, ПАИ

Роскачество исследовало один из популярных видов мягких сыров — бри — и обнаружило нарушения. Об этом сообщается в результатах исследования.

В сырах нет признаков фальсификации, это значит, что вся продукция произведена без замены молочного сырья. Однако ни один товар не может претендовать на получение российского Знака качества.

В семи продуктах под марками «Егорлык Молоко», Vitalat, Schonfeld, «ВкусВилл», Treville, «Городецкая сыроварня», Metro Chef выявлена кишечная палочка. Она является условно-патогенной бактерией.

В семи сырах под марками White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия» выявлен незаявленный компонент Geotrichum candidum. Это безопасные сырные дрожжи, которые нередко применяются для производства плесневых сыров, но, как оказалось, не всегда производители указывают их в маркировке.

Сыры 14 марок не соответствуют обязательным требованиям по влаге (установленным на мягкие сыры). Однако этот вид нарушения больше связан с пробелом в части регулирования этих видов сыров, нежели с нарушениями технологии их производства.

Сыр марки «Ришелье» не соответствует обязательным требованиям по консистенции, имеет творожистую структуру.

Обнаружились и несоответствия в маркировке: в сыре под маркой Schonfeld расхождение между фактической и заявленной долями белка, а в продукте Treville расхождение между фактической и заявленной долями жира.

В нескольких продуктах есть несоответствия повышенным требованиям стандарта Российской системы качества по виду, вкусу и запаху: присутствуют потертости на поверхности, нарушен мицелий, в одном продукте чувствовался вкус плавленого сыра.

Девять сыров не соответствуют стандарту Российской системы качества по количеству соли.

Французский сыр Fromager d’Affinos Excellence продавался на развес без указания даты изготовления и информации об импортере, что является нарушением закона. Кроме того, этот сыр не соответствует опережающему стандарту Российской системы качества по части вкуса и визуальной оценке мицелия (плесени) — он перезрел либо у него истек срок годности.