Отправленная из Пскова в Ленобласть волчица сбежала на волю с самцом

12:52, 17 июля 2025, ПАИ

Куда исчезла волчица Тера с подворья «Птичий дворик» в Псковском районе, рассказали ПАИ зооволонтёры.

Последнее упоминание о волчице было ещё зимой прошлого года. На тот момент Тера переехала в фермерское хозяйство в Ленинградской области из-за ремонта её вольера.

«Устроилась она там вполне неплохо, имела уличный вольер, питалась хорошо, пока не произошло это. К ней начал ходить волк. Так как дело было зимой, отслеживалось это легко – по следам из леса к вольеру нашей девочки. Да и не скрывались они, самого волка тоже потом видели», – рассказали на подворье.

Из-за этого Тера начала делать подкоп в вольере. Зооволонтёры решили не удерживать волчицу, через какое-то время природные инстинкты взяли своё и хищница ушла в естественную среду обитания, несмотря на одомашнивание.

«Мы положительно относимся к такому исходу и рады, что Тера смогла образовать пару. Искренне верим, что волк заботится о ней, ведь волки моногамны и живут парами, образуя крепкие семейные узы. Тера ушла в период размножения, брачный период, называемый гоном. В период беременности и после рождения волчат волк-самец активно участвует в заботе о волчице и волчатах, обеспечивая их пищей, защитой и теплом», – объяснили на подворье «Птичий дворик».

Ранее зоозащитники рассказали о состоянии спасённой в Пскове выдры.