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Общество

Бесплатные концерты творческой школы «Терем-квартета» пройдут в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на бесплатные концерты воспитанников творческой школы петербургского «Терем-квартета». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Участники творческой школы «Теремок» в «Михайловском». Фото со станицы музея-заповедника в социальной сети

В музее напомнили, что этот уникальный ансамбль давно и по праву считается одной из визитных карточек культурной столицы. В своё время музыканты, создавшие его, первыми среди исполнителей на русских народных инструментах обратились к классическому кроссоверу. Участники всемирного фестиваля этнической музыки в Будапеште, позже они организовали свой фестиваль мировой музыки в Санкт-Петербурге и, здесь же, Первый Международный конкурс камерных инструментальных ансамблей Terem Crossover и многое другое.

Один из самых важных социальных проектов «Терем-квартета» – конкурс «ТеремОК!» для талантливых детей и творческая школа, участники которой – педагоги-музыканты и их ученики со всей России. Ансамбль и его творческая школа с недавних пор успешно сотрудничают с Пушкинским заповедником.

Первый из концертов воспитанников «Теремка» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назначен уже на завтра, 18 июля. Этот «час камерной музыки» юные дарования дадут в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), в интерьерах выставки «Вослед Пушкину».

Второй – двухчасовой гала-концерт силами участников «Теремка» – состоится в ближайшее воскресенье, 20 июля, также в музейном НКЦ, но уже в Большом театрально-концертном зале. В программе этой музыкальной феерии – выступления солистов, ансамблей, оркестра и хора участников школы.

Начало концертов в 16:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

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Бесплатные концерты творческой школы «Терем-квартета» пройдут в «Михайловском»

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