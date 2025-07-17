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Происшествия

Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе

Автомобиль протаранил дерево на въезде в деревню Ягодкино в Палкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мужчина оказался зажат в автомобиле.

Пожарные деблокировали пострадавшего и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации. По предварительной информации, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо медиков, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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