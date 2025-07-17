Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе
Автомобиль протаранил дерево на въезде в деревню Ягодкино в Палкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мужчина оказался зажат в автомобиле.
Пожарные деблокировали пострадавшего и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации. По предварительной информации, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо медиков, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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