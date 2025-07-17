Автомобиль протаранил дерево в Палкинском районе

15:19, 17 июля 2025, ПАИ

Автомобиль протаранил дерево на въезде в деревню Ягодкино в Палкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Мужчина оказался зажат в автомобиле.

Пожарные деблокировали пострадавшего и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации. По предварительной информации, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо медиков, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.