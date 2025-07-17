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Общество

ТОС «Дружба» из Пушкиногорского района завершает ремонт кровли Дома культуры

Территориальное общественное самоуправление «Дружба» из деревни Рубилово Пушкиногорского района под руководством Галины Васильевой завершает реализацию проекта «Дом культуры – сердце деревни», сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Фото: из телеграм-канала Оксаны Филипповой

ТОС стал одним из победителей регионального конкурса. Жители деревни получили возможность за счет областного бюджета выполнить работы по частичному ремонту кровли здания Дома культуры.

«А у Галины Васильевой уже зреют следующие планы о новых проектах, благодаря которым меняется облик Дома культуры. Также продолжаются работы по выполнению проектов ТОС в деревнях Исса, Подкрестье, Михново, села Велье, Пушкинских Гор: заказано детское игровое оборудование, оконные блоки и многое другое, что позволит выполнить все обязательства проектов ТОС – победителей этого года!» – добавила Оксана Филиппова.

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