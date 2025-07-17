ТОС «Дружба» из Пушкиногорского района завершает ремонт кровли Дома культуры

22:47, 17 июля 2025, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление «Дружба» из деревни Рубилово Пушкиногорского района под руководством Галины Васильевой завершает реализацию проекта «Дом культуры – сердце деревни», сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

ТОС стал одним из победителей регионального конкурса. Жители деревни получили возможность за счет областного бюджета выполнить работы по частичному ремонту кровли здания Дома культуры.

«А у Галины Васильевой уже зреют следующие планы о новых проектах, благодаря которым меняется облик Дома культуры. Также продолжаются работы по выполнению проектов ТОС в деревнях Исса, Подкрестье, Михново, села Велье, Пушкинских Гор: заказано детское игровое оборудование, оконные блоки и многое другое, что позволит выполнить все обязательства проектов ТОС – победителей этого года!» – добавила Оксана Филиппова.