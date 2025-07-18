Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск

08:25, 18 июля 2025, ПАИ

Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Об этом пишет РИА Новости.

«Трудовой кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — сказала Солодовникова.

Она отметила, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех остальных граждан России, составляет минимум 28 дней.

«Однако продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот», — уточнила эксперт.